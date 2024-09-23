В Бранденбурге партия Шольца опередила «Альтернативу для Германии» всего на 1%

Канцлер ФРГ Олаф Шольц чудом избежал худшего для себя сценария на выборах в Бранденбурге, который мог привести к его отставке. Несмотря на весь административный ресурс, провластная партия смогла набрать лишь на 1 % голосов больше, чем «Альтернатива для Германии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позорный результат. Тем более что Шольц в этой гонке не брезгует никакими методами. АдГ оставили в информационном вакууме. Ее представителей не пускают в эфир, глушат на всех каналах и всех уровнях. И несмотря на это, она одерживает победу на земельных выборах в ФРГ в Тюрингии и Саксонии. Партии правящей коалиции там находятся в аутсайдерах. Такого провала Шольцу не простили даже однопартийцы. Его противники за закрытыми дверями дают понять, что критика в адрес политика, возможно, временно утихнет, но никуда не исчезнет. Сомнений в Шольце слишком много, а проблемы его правительства если даже не увеличатся, то точно не уменьшатся, полагают эксперты. Там уже рассматривают вариант исключения его из списка кандидатов на национальных выборах в парламент в 2025 году.