Под Харьковом автомобильный мост упал на ЖД-пути

Новости Украины. Под Харьковом обвалился автомобильный мост. Одна из опор не выдержала нагрузки и рухнула прямо на железнодорожные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент обрушения на мосту и под ним никого не было, так что удалось обойтись без жертв и пострадавших.