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Под Харьковом автомобильный мост упал на ЖД-пути

25 августа 2019 13:53
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Новости Украины. Под Харьковом обвалился автомобильный мост. Одна из опор не выдержала нагрузки и рухнула прямо на железнодорожные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Харьковом автомобильный мост упал на ЖД-пути-1

В момент обрушения на мосту и под ним никого не было, так что удалось обойтись без жертв и пострадавших.

Под Харьковом автомобильный мост упал на ЖД-пути-4

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, движение транспорта перекрыто. Следователи предполагают, что причиной обвала моста могла стать перегрузка.

Под Харьковом автомобильный мост упал на ЖД-пути-7

Под Харьковом автомобильный мост упал на ЖД-пути-9

Под Харьковом автомобильный мост упал на ЖД-пути-11

# Авария # Фотофакт

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