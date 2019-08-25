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G7 обсуждают возможность возвращения России в «Большую восьмерку»

25 августа 2019 12:20
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Новости Франции. Во Франции проходит саммит «Большой семерки». На повестке дня торговые войны, выход Великобритании из Евросоюза, а также иранская ядерная сделка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

G7 обсуждают возможность возвращения России в «Большую восьмерку»-1

При этом, как сообщил лидер Франции Эммануэль Макрон, из-за разногласий между участниками по итогам саммита не будет подписан итоговый документ. Однако в ходе встречи лидеры стран G7 сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

G7 обсуждают возможность возвращения России в «Большую восьмерку»-4

В то же время активно обсуждается вопрос о возвращении России в «восьмерку». При этом более перспективной площадкой международного сотрудничества Москва считает «Большую двадцатку», а также ряд других международных блоков.

# Международная политика # Фотофакт

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