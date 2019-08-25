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Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре-2019. Видеофакт

25 августа 2019 12:39
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Новости Финляндии. В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре-2019. Видеофакт-1

Концерт в городе Оулу собрал около трех тысяч человек. В 2019 году на конкурсе одержал победу американец Роб Мессел. Он участвовал в соревнованиях в третий раз.

Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре-2019. Видеофакт-4

Чемпионат проводится с 1996 года. Задача участников – имитировать движения игры на гитаре, используя свое воображение. При этом в качестве приза победитель получает настоящую гитару.

# Необычное # Фотофакт

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