Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре-2019. Видеофакт

Новости Финляндии. В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Финляндии. В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концерт в городе Оулу собрал около трех тысяч человек. В 2019 году на конкурсе одержал победу американец Роб Мессел. Он участвовал в соревнованиях в третий раз.
Чемпионат проводится с 1996 года. Задача участников – имитировать движения игры на гитаре, используя свое воображение. При этом в качестве приза победитель получает настоящую гитару.