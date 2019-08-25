Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре-2019. Видеофакт

Новости Финляндии. В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт в городе Оулу собрал около трех тысяч человек. В 2019 году на конкурсе одержал победу американец Роб Мессел. Он участвовал в соревнованиях в третий раз.