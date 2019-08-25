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В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют туристов

25 августа 2019 12:18
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Новости Греции. Пламя охватило популярный курортный остров Самос. Там возникли два огненных фронта – в труднодоступной горной местности, а также в районе крупного пляжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют туристов-1

Мэр острова заявил, что никто из местных жителей и туристов не пострадал. Спасателям пришлось эвакуировать около тысячи человек. Людей доставляли на кораблях к другим островам. С огнем продолжают бороться более 30 пожарных. В тушении задействованы самолеты и вертолеты.

В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют туристов-4

# Пожар # Фотофакт

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