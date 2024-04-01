Прямой эфир

Гаврилов заявил, что нынешние отношения между РФ и НАТО «хуже холодной войны»

01 апреля 2024 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нынешние взаимоотношения между РФ и НАТО более холодные, чем во времена предыдущей холодной войны. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет РИА Новости. Он заметил, что риторика НАТО сегодня похожа на риторику холодной войны. 

По его мнению, в стратегической стратегии НАТО, утвержденной в 2022 году, Россию называют «наиболее значительной и прямой угрозой». Это ведет к тому, что идеал европейской безопасности становится границей, обнесенной колючей проволокой. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Гаврилов: если НАТО снимет табу на отправку войск в Украину, то РФ готова
01 апреля 2024 10:59

Гаврилов: если НАТО снимет табу на отправку войск в Украину, то РФ готова

В Молдову прибыли военные из США и Румынии для участия в совместных учениях
01 апреля 2024 10:41

В Молдову прибыли военные из США и Румынии для участия в совместных учениях

МИД Франции просит Китай послать РФ четкие сигналы по Украине
01 апреля 2024 10:37

МИД Франции просит Китай послать РФ четкие сигналы по Украине