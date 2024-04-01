Гаврилов заявил, что нынешние отношения между РФ и НАТО «хуже холодной войны»

Нынешние взаимоотношения между РФ и НАТО более холодные, чем во времена предыдущей холодной войны. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет РИА Новости. Он заметил, что риторика НАТО сегодня похожа на риторику холодной войны.

По его мнению, в стратегической стратегии НАТО, утвержденной в 2022 году, Россию называют «наиболее значительной и прямой угрозой». Это ведет к тому, что идеал европейской безопасности становится границей, обнесенной колючей проволокой.