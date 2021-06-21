Крупное ДТП в США. Погибли девять детей и один взрослый

Новости США. Девять детей и один взрослый погибли в крупном ДТП в американском штате Алабама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за шторма на скользкой загородной трассе столкнулись около 20 автомобилей.

В одной из машин погибли отец и девятимесячная девочка. Остальные восемь жертв находились в автобусе, принадлежавшем приюту для детей. На месте продолжают работать спасатели и полиция.