Почти две сотни боевых машин. В Москве на Красной площади 9 Мая прошёл парад Победы

Новости России. День Победы отмечают в большинстве государств на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве на Красной площади 9 Мая прошел парад Победы. 12 тысяч человек, механизированная колонна – почти две сотни боевых машин.

Во главе – легендарный танк Т-34. Сразу за наземной техникой в небе появилась авиация.