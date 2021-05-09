Почти две сотни боевых машин. В Москве на Красной площади 9 Мая прошёл парад Победы

Новости России. День Победы отмечают в большинстве государств на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. День Победы отмечают в большинстве государств на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Москве на Красной площади 9 Мая прошел парад Победы. 12 тысяч человек, механизированная колонна – почти две сотни боевых машин.
Во главе – легендарный танк Т-34. Сразу за наземной техникой в небе появилась авиация.
Финальным аккордом парада стал пролет шести штурмовиков Су-25.