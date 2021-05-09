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Почти две сотни боевых машин. В Москве на Красной площади 9 Мая прошёл парад Победы

09 мая 2021 10:52
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Новости России. День Победы отмечают в большинстве государств на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти две сотни боевых машин. В Москве на Красной площади 9 Мая прошёл парад Победы-1

В Москве на Красной площади 9 Мая прошел парад Победы. 12 тысяч человек, механизированная колонна – почти две сотни боевых машин.

Почти две сотни боевых машин. В Москве на Красной площади 9 Мая прошёл парад Победы-4

Во главе – легендарный танк Т-34. Сразу за наземной техникой в небе появилась авиация.

Почти две сотни боевых машин. В Москве на Красной площади 9 Мая прошёл парад Победы-7

Почти две сотни боевых машин. В Москве на Красной площади 9 Мая прошёл парад Победы-9

Финальным аккордом парада стал пролет шести штурмовиков Су-25.

# Великая Отечественная война # Фотофакт

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