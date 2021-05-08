В Киеве праздничные мероприятия к 9 Мая оказались под угрозой срыва

Новости Украины. В Украине Министерство культуры поставило под угрозу мероприятия к 9 Мая. В Киевской администрации сообщили, что на территорию Национального музея истории, где должен был состояться концерт, не пропускают техническое оборудование для монтажа сцены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Украине отмечают День памяти и примирения. Что значит этот день в истории страны?

При этом никаких документов, подтверждающих это решение Минкульта, у руководства музея нет. Напомним, что 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, а завтра – День Победы над нацизмом.

К слову, в рамках политики декоммунизации советская символика в стране запрещена. Ее публичное ношение и распространение даже по случаю праздника в Украине влечет уголовную и административную ответственность.