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В Киеве праздничные мероприятия к 9 Мая оказались под угрозой срыва

08 мая 2021 17:44
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Новости Украины. В Украине Министерство культуры поставило под угрозу мероприятия к 9 Мая. В Киевской администрации сообщили, что на территорию Национального музея истории, где должен был состояться концерт, не пропускают техническое оборудование для монтажа сцены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине отмечают День памяти и примирения. Что значит этот день в истории страны?

В Киеве праздничные мероприятия к 9 Мая оказались под угрозой срыва-1

При этом никаких документов, подтверждающих это решение Минкульта, у руководства музея нет.

Напомним, что 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, а завтра – День Победы над нацизмом.

В Киеве праздничные мероприятия к 9 Мая оказались под угрозой срыва-4

К слову, в рамках политики декоммунизации советская символика в стране запрещена. Ее публичное ношение и распространение даже по случаю праздника в Украине влечет уголовную и административную ответственность.

В Киеве праздничные мероприятия к 9 Мая оказались под угрозой срыва-7

В частности, за георгиевскую ленту предусмотрен штраф до 100 долларов.

# Великая Отечественная война # Фотофакт

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