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Над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо запустили тысячу дронов. Зрители увидели световое шоу

08 мая 2021 17:42
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Новости России. Над Ржевским мемориалом Советскому солдату показали световое шоу, в котором задействовали тысячу дронов. В воздухе беспилотники выстраивались в фигуры, посвященные Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо запустили тысячу дронов. Зрители увидели световое шоу-1

Дроны создали трехмерную копию мемориала, а также выстроились в фигуру ордена Отечественной войны. В финале шоу небо украсил белый голубь мира.

Над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо запустили тысячу дронов. Зрители увидели световое шоу-4

Готовить представление помогали активисты Российского движения школьников. Ребятам доверили расстановку дронов перед стартом и загрузку полетного задания.

Над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо запустили тысячу дронов. Зрители увидели световое шоу-7

Напомним, Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт в июне 2020 года.

Символы жизни. Президенты Беларуси и России высадили ели подо Ржевом

Над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо запустили тысячу дронов. Зрители увидели световое шоу-10

В торжественной церемонии принимали участие лидеры Беларуси и России.

Над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо запустили тысячу дронов. Зрители увидели световое шоу-13

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# Великая Отечественная война # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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