Над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо запустили тысячу дронов. Зрители увидели световое шоу

Новости России. Над Ржевским мемориалом Советскому солдату показали световое шоу, в котором задействовали тысячу дронов. В воздухе беспилотники выстраивались в фигуры, посвященные Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Над Ржевским мемориалом Советскому солдату показали световое шоу, в котором задействовали тысячу дронов. В воздухе беспилотники выстраивались в фигуры, посвященные Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дроны создали трехмерную копию мемориала, а также выстроились в фигуру ордена Отечественной войны. В финале шоу небо украсил белый голубь мира.
Готовить представление помогали активисты Российского движения школьников. Ребятам доверили расстановку дронов перед стартом и загрузку полетного задания.
Напомним, Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт в июне 2020 года.
Символы жизни. Президенты Беларуси и России высадили ели подо Ржевом
В торжественной церемонии принимали участие лидеры Беларуси и России.
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