В Риме +21, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 мая

В Париже синоптики обещают дожди, столбик термометра здесь покажет +15°C. В Вене будет ветрено, но ясно, температура воздуха +25°C. В Риме до +21°C, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают дожди, столбик термометра здесь покажет +15°C. В Вене будет ветрено, но ясно, температура воздуха +25°C. В Риме до +21°C, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Мадриде воздух прогреется до +12°C, здесь возможен дождь и гроза.
Потеплеет до +26 градусов. Чем ещё удивит погода белорусов в середине мая?
В столице Болгарии +19°C. В Анкаре солнечно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +17°C. В Афинах обещают +21°C.
Далее о погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют +19°C, без осадков. В Вильнюсе также +19°C. В Варшаве солнечно, столбики термометров поднимутся до +21°C.
В Киеве +17°C, ясно и без осадков. В Москве облачно, но дождя не ожидается, столбики термометров покажут +13°C.