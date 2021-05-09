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В Риме +21, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 мая

09 мая 2021 09:30
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В Париже синоптики обещают дожди, столбик термометра здесь покажет +15°C.  В Вене будет ветрено, но ясно, температура воздуха +25°C. В Риме до +21°C, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Риме +21, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 мая-1

В Мадриде воздух прогреется до +12°C, здесь возможен дождь и гроза.

Потеплеет до +26 градусов. Чем ещё удивит погода белорусов в середине мая?

В столице Болгарии +19°C. В Анкаре солнечно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +17°C. В Афинах обещают +21°C.

В Риме +21, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 мая-4

Далее о погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют +19°C, без осадков. В Вильнюсе также +19°C. В Варшаве солнечно, столбики термометров поднимутся до +21°C.

В Риме +21, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 мая-7

В Киеве +17°C, ясно и без осадков. В Москве облачно, но дождя не ожидается, столбики термометров покажут +13°C.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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