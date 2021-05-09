В Риме +21, в Москве +13. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 мая

В Париже синоптики обещают дожди, столбик термометра здесь покажет +15°C. В Вене будет ветрено, но ясно, температура воздуха +25°C. В Риме до +21°C, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Мадриде воздух прогреется до +12°C, здесь возможен дождь и гроза. Потеплеет до +26 градусов. Чем ещё удивит погода белорусов в середине мая? В столице Болгарии +19°C. В Анкаре солнечно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +17°C. В Афинах обещают +21°C.

Далее о погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют +19°C, без осадков. В Вильнюсе также +19°C. В Варшаве солнечно, столбики термометров поднимутся до +21°C.