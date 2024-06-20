Почти 900 мигрантов прибыли в Великобританию за сутки

Министерство внутренних дел заявляет, что страна не готова к такому потоку. Ранее Лондон уже депортировал мигрантов, но это не помогло. Британия по-прежнему остается желанным местом для прибывающих по морю, несмотря на всю опасность таких маршрутов. В целом с начала 2024 года в страну на лодках попали более 12 тысяч человек.