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Почти 900 мигрантов прибыли в Великобританию за сутки

20 июня 2024 07:10
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Почти 900 мигрантов прибыли в Великобританию за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это новый рекорд.

Почти 900 мигрантов прибыли в Великобританию за сутки-1

Министерство внутренних дел заявляет, что страна не готова к такому потоку. Ранее Лондон уже депортировал мигрантов, но это не помогло. Британия по-прежнему остается желанным местом для прибывающих по морю, несмотря на всю опасность таких маршрутов. В целом с начала 2024 года в страну на лодках попали более 12 тысяч человек.

# Беженцы # Новости Великобритании

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