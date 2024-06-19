Сотрудники аэропорта в Париже грозят сорвать Олимпийские игры – во Франции очередная забастовка

Работники аэропорта Шарль-де-Голль в Париже анонсировали очередную забастовку. Франция до сих пор не может уладить разногласия с трудящимися, хотя о своих претензиях те заявляли не раз. Ключевая касается бонусов за работу во время Олимпиады. Ответственности больше, нагрузки тоже, а вот оплата труда не меняется. Сотрудники устроили пикет с целью добиться повышения зарплат. Как заявляют активисты, во время Игр именно им придется обеспечивать работу аэропортов при большом наплыве пассажиров. А вот местные, наоборот, стремятся покинуть Париж. В связи с Олимпиадой жизнь в городе сильно подорожала и многим оказалась попросту не по карману.