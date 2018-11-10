Почти 800 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ Санкт-Петербурга

Новости России. Это утро выдалось по-настоящему жарким для спасателей Санкт-Петербурга. Здесь продолжают тушить крупный торговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас пожар локализован, а площадь огня сократилась в восемь раз. Около 800 человек были эвакуированы. Не обошлось без пострадавших.