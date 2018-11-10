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Почти 800 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ Санкт-Петербурга

10 ноября 2018 12:05
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Новости России. Это утро выдалось по-настоящему жарким для спасателей Санкт-Петербурга. Здесь продолжают тушить крупный торговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 800 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ Санкт-Петербурга-1

Сейчас пожар локализован, а площадь огня сократилась в восемь раз. Около 800 человек были эвакуированы. Не обошлось без пострадавших.

Почти 800 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ Санкт-Петербурга-4

Сотрудники правоохранительных органов расследуют причины инцидента.

# Пожар # Фотофакт

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