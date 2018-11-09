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Крупный пожар стёр с лица земли американский город Парадайс

09 ноября 2018 18:42
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Новости США. Чрезвычайное положение объявлено в американском штате Калифорния в связи с масштабным природным пожаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный пожар стёр с лица земли американский город Парадайс-1

Пламя уже стёрло с лица земли город Парадайс и продолжает уничтожать леса, поля и строения. Есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняется.

Крупный пожар стёр с лица земли американский город Парадайс-4

Каждую минуту огонь захватывает территорию равную 80 футбольным полям. 50 тысяч человек уже покинули свои дома. Однако удалиться на безопасное расстояние удалось не всем из-за многокилометровых пробок, которые образовались на дорогах. Многие люди бросают автомобили на трассах, в надежде убежать от пожара.

# Пожар # Фотофакт

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