Крупный пожар стёр с лица земли американский город Парадайс

Новости США. Чрезвычайное положение объявлено в американском штате Калифорния в связи с масштабным природным пожаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя уже стёрло с лица земли город Парадайс и продолжает уничтожать леса, поля и строения. Есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняется.

Каждую минуту огонь захватывает территорию равную 80 футбольным полям. 50 тысяч человек уже покинули свои дома. Однако удалиться на безопасное расстояние удалось не всем из-за многокилометровых пробок, которые образовались на дорогах. Многие люди бросают автомобили на трассах, в надежде убежать от пожара.