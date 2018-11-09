Полицейские рассматривают нападение в Мельбурне как теракт

Новости Австралии. В автомобиле, на котором злоумышленник врезался в здание, были обнаружены баллоны с газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, выяснилось, что нападавший был родом из Сомали. Он и его родственники уже попадали в поле зрения полиции.

ЧП в центре Мельбурна произошло 9 ноября. Мужчина на авто въехал в здание, после чего поджёг его и с ножом набросился на стражей порядка. Погиб один человек. Ещё несколько пострадали.

Полицейские нейтрализовали нападавшего выстрелом в грудь. Он скончался в больнице.