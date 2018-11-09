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Полицейские рассматривают нападение в Мельбурне как теракт

09 ноября 2018 18:47
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Новости Австралии. В автомобиле, на котором злоумышленник врезался в здание, были обнаружены баллоны с газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские рассматривают нападение в Мельбурне как теракт-1

Кроме того, выяснилось, что нападавший был родом из Сомали. Он и его родственники уже попадали в поле зрения полиции.

Полицейские рассматривают нападение в Мельбурне как теракт-4

ЧП в центре Мельбурна произошло 9 ноября. Мужчина на авто въехал в здание, после чего поджёг его и с ножом набросился на стражей порядка. Погиб один человек. Ещё несколько пострадали.

Полицейские нейтрализовали нападавшего выстрелом в грудь. Он скончался в больнице.

# Теракт # Фотофакт

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