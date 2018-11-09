В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения

На такие меры власти пошли, чтобы ускорить процедуру оказания помощи населению, а также выделить дополнительные средства из государственного бюджета на восстановление затронутых территорий. Напомним, непогода обрушилась на страну в конце октября. Природный катаклизм унес жизни более 30 человек.