В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения

Новости Италии. В 11 итальянских областях, пострадавших из-за мощного наводнения, введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В 11 итальянских областях, пострадавших из-за мощного наводнения, введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На такие меры власти пошли, чтобы ускорить процедуру оказания помощи населению, а также выделить дополнительные средства из государственного бюджета на восстановление затронутых территорий. Напомним, непогода обрушилась на страну в конце октября. Природный катаклизм унес жизни более 30 человек.