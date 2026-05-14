Почти 70% жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер‑министра

Почти 70 % респондентов убеждены: деятельность кабмина не приносит ощутимой пользы стране и не делает жизнь граждан лучше. Одобрение лично премьера еще ниже: его работу поддерживают лишь 19 % населения. Эксперты связывают такую динамику отчасти с позицией по антироссийским санкциям на уровне ЕС. Премьер-министр выступает за их сохранение и усиление, однако для простых эстонцев это оборачивается ощутимыми экономическими трудностями.