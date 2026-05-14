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Почти 70% жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер‑министра

14 мая 2026 06:05
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Результаты опроса, проведенного Институтом социальных исследований, выявили заметное недовольство жителей Эстонии работой правительства и премьер‑министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 70% жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер‑министра-2

Почти 70 % респондентов убеждены: деятельность кабмина не приносит ощутимой пользы стране и не делает жизнь граждан лучше. Одобрение лично премьера еще ниже: его работу поддерживают лишь 19 % населения. Эксперты связывают такую динамику отчасти с позицией по антироссийским санкциям на уровне ЕС. Премьер-министр выступает за их сохранение и усиление, однако для простых эстонцев это оборачивается ощутимыми экономическими трудностями. 

# Новости Эстонии

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