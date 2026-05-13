Госслужащие Греции вышли на 24-часовую забастовку

В стране не работают министерства, налоговые службы, сокращены занятия в школах и приемы в больницах. Люди требуют повышения зарплат, чтобы выжить в условиях постоянного роста цен.

Также протестующие выступают за отмену двухпроцентных взносов в фонд по безработице, повышение надбавки за работу в опасных и вредных для здоровья условиях, а также требуют увеличения штата сотрудников в сферах здравоохранения, образования и социального обеспечения. В профсоюзе заявили, что зарплат госслужащих едва хватает на полмесяца жизни. Причем об оплате коммунальных платежей речь даже не идет.

Ирини Скопелити, учитель государственной школы:

Разовое повышение заработной платы, произведенное премьер-министром, – это ничто в период стремительного роста инфляции, когда цены в супермаркетах и на топливо становятся недоступными для государственного служащего или учителя, получающего зарплату около тысячи евро.

Экономическая ситуация в стране вынуждает тысячи работников отказываться от привычной продуктовой корзины и существенно сокращать свои расходы. При этом Греция вкладывает огромные средства в оборону. На модернизацию Вооруженных сил к 2036 году планируют направить около 28 миллиардов евро.