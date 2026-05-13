Иран отказался вести мирные переговоры с США

Иран отказался садиться с США за стол мирных переговоров пока Вашингтон не выполнит его условия. Ультиматум из пяти пунктов передали администрации Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о прекращении военных действий, выплате компенсаций, отмене санкций и признании контроля над Ормузским проливом. Только любые контакты сторон пока поставлены на паузу. Президент США отложил их из-за того, что занят другим. Дональд Трамп прибыл в Пекин. Это первый визит американского лидера в КНР почти за десятилетие.

Трамп прибыл с визитом в Пекин.

Еще до поездки Трамп обозначил приоритет переговоров с Си Цзиньпином – это торговля. В Пекин президент США прибыл в сопровождении делегации крупных американских бизнесменов, что демонстрирует: несмотря на стратегическое соперничество, Вашингтон по-прежнему заинтересован в экономическом взаимодействии с Китаем.

Я думаю, что его визит в Китай определенно направлен на достижение какого-то консенсуса. И честно говоря, экономика США идет на спад, она находится в упадке. Поэтому я думаю, что Трамп едет сюда, потому что хочет, чтобы ситуация изменилась к лучшему.