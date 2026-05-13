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Иран отказался вести мирные переговоры с США

13 мая 2026 16:53
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Иран отказался садиться с США за стол мирных переговоров пока Вашингтон не выполнит его условия. Ультиматум из пяти пунктов передали администрации Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран отказался вести мирные переговоры с США-2

Речь о прекращении военных действий, выплате компенсаций, отмене санкций и признании контроля над Ормузским проливом. Только любые контакты сторон пока поставлены на паузу. Президент США отложил их из-за того, что занят другим. Дональд Трамп прибыл в Пекин. Это первый визит американского лидера в КНР почти за десятилетие.

Трамп прибыл с визитом в Пекин.

Еще до поездки Трамп обозначил приоритет переговоров с Си Цзиньпином – это торговля. В Пекин президент США прибыл в сопровождении делегации крупных американских бизнесменов, что демонстрирует: несмотря на стратегическое соперничество, Вашингтон по-прежнему заинтересован в экономическом взаимодействии с Китаем. 

Я думаю, что его визит в Китай определенно направлен на достижение какого-то консенсуса. И честно говоря, экономика США идет на спад, она находится в упадке. Поэтому я думаю, что Трамп едет сюда, потому что хочет, чтобы ситуация изменилась к лучшему.

Иран отказался вести мирные переговоры с США-4

Ему нельзя доверять. Он очень любит провоцировать конфликты. Он постоянно ввязывается в конфликты с другими странами и все такое. Честно говоря, у меня сложилось о нем очень плохое впечатление.

Иран отказался вести мирные переговоры с США-6

Впрочем, неизбежным фоном переговоров станет ближневосточный конфликт, в который вовлечены США. В частности, Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином ситуацию вокруг Ирана, рассчитывая на влияние Пекина. Хотя ранее американский лидер заявлял, что способен урегулировать кризис самостоятельно. 

Пока же эти попытки результата не принесли: условия Тегерана отвергнуты, а окончательное решение о возможном возобновлении военных действий, как ожидается, будет принято уже после визита, который завершится 15 мая.

# Международная политика

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