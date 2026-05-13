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Трамп прибыл с визитом в Пекин

13 мая 2026 13:49
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Дональд Трамп прибыл в Пекин. Это первый визит президента США в Китай почти за десятилетие. Он проходит в непростой для главы Белого дома период, когда его популярность из-за войны с Ираном значительно упала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп прибыл с визитом в Пекин-2

Как ожидается, главы двух государств обсудят вопросы торговли. Помимо этого, переговоры затронут ряд деликатных тем, от противостояния с Ираном до продажи американского оружия Тайваню. Трамп прибыл в Пекин с делегацией, состоящей из более чем десятка бизнес-лидеров. Эксперты отмечают: это говорит о стремлении сторон к экономическому сотрудничеству, несмотря на стратегическое соперничество. 

# Дональд Трамп # Китай

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