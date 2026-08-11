Почти 60% поляков недовольны правительством – опрос

Поколение «ни-ни»: каждый восьмой молодой человек в Британии не работает и не учится

Экономическая и социальная разруха выбросила свыше миллиона молодых «подданных короны» на обочину рынка труда. Знакомьтесь, «поколение ни-ни», или, как его именуют NEET.