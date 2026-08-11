Почти 60% поляков недовольны правительством – опрос

Согласно опросу, почти 60 % поляков негативно относятся к правительству Дональда Туска, причем свыше 35 % выражают крайнее неудовлетворение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно опросу, почти 60 % поляков негативно относятся к правительству Дональда Туска, причем свыше 35 % выражают крайнее неудовлетворение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поддержка кабинета сосредоточена в основном среди сторонников правящего лагеря, тогда как 95 % оппозиционных избирателей критикуют власти. Наиболее тревожный сигнал для премьера – позиция нейтральных граждан: 62 % из них негативно оценивают работу правительства.