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Почти 60% поляков недовольны правительством – опрос

11 августа 2026 06:24
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Согласно опросу, почти 60 % поляков негативно относятся к правительству Дональда Туска, причем свыше 35 % выражают крайнее неудовлетворение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 60% поляков недовольны правительством – опрос-2

Поддержка кабинета сосредоточена в основном среди сторонников правящего лагеря, тогда как 95 % оппозиционных избирателей критикуют власти. Наиболее тревожный сигнал для премьера – позиция нейтральных граждан: 62 % из них негативно оценивают работу правительства.

# Новости Польши

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