Экономические последствия данного провала оцениваются в 125 миллиардов фунтов ежегодно. Для сравнения, это перекрывает все годовые траты на образование в Англии. И эту астрономическую дань страна выплачивает за былую скупость в отношении молодежи.

По данным национальной статистической службы, в первом квартале 2026 года число молодых людей от 16 до 24 лет, которые не работают и не учатся, достигло 1 миллиона 12 тысяч. Это каждый восьмой. За год показатель вырос на 89 тысяч человек, обновив рекорд 13-летней давности. Среди 22 стран ОЭСР в Европе у Британии третий по величине показатель. Соединенное Королевство уступает только Румынии.

Знакомьтесь, «поколение ни-ни», или, как его именуют NEET. Аббревиатура, столь созвучная нашему «НЕТ», превратилась в горькое клеймо: «нет занятий, нет образования», а стало быть, НЕТ перспектив.

Термин «потерянное поколение» когда-то применялся к тем, кто пережил ужасы мировых войн. Сегодня его с полным правом можно адресовать британской молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не военные действия, а экономическая и социальная разруха выбросила свыше миллиона молодых «подданных короны» на обочину рынка труда.

Политика безжалостной экономии, внедренная после финансового краха 2008 года, привела к сокращению бюджета молодежных служб на 76%. Система, призванная стать для подрастающего поколения стартовой площадкой во взрослую жизнь, попросту испарилась. Пандемия, рост цен, дорогая аренда и кардинальные изменения на рынке труда довершили разгром.

Ошибочно считать, что сами герои этой драмы гордятся умением говорить «нет» всему, что отрывает их от дивана и смартфона. Этот навык был приобретен вынужденно, дабы уберечь психику от скорого разрушения. Отчаяние подступает, когда вчерашний студент сталкивается с суровой реальностью: 140 резюме на одно место, а в Лондоне – всего 2 тысячи вакансий для выпускников. Искусственный интеллект не оставляет молодым британцам шансов.

Так, почти половина из них, 44%, в 2025 году назвали ментальные проблемы непреодолимым барьером для занятости. За год зафиксировано почти 933 тысячи обращений к детским психиатрам. Причина – глубокий паралич воли и неверие в собственные силы, когда смысл вложений в образование и карьеру исчезает на горизонте. Оживить систему якобы попытается новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем. «Каска и выпускная шапочка должны цениться одинаково», – объявил он. Как скоро Бернем намерен пристроить эти уборы к миллиону безработных голов, неизвестно.

В Беларуси же выпускные шапки шьют строго по размеру, поэтому они не пылятся на прилавках рынка труда – и это результат целенаправленной государственной политики. Так, в первом полугодии 2026-го в стране было трудоустроено 36 тысяч молодых людей. Только в июне на работу вышли свыше 20 тысяч студентов и школьников. За каждым рабочим местом системная работа. 95% вакансий для молодежи создаются при прямой поддержке бюджета. В базе службы занятости – тысячи предложений, от полевода до комплектовщика. А всего в 2026 году различными формами занятости планируется охватить не менее 140 тысяч молодых людей.

Но главное – не количество, а подход. Недавно запущенная модель «Учись и работай» позволяет нашим студентам трудоустраиваться по специальности еще до получения диплома. Есть и платформа «молодежь.бел» с актуальными вакансиями.

Вузы теснее работают с заказчиками кадров, а работодатели активно включаются в подготовку специалистов через практику и наставничество. В Британии молодых людей просто выбрасывают на рынок труда, в Беларуси же ребят встраивают в систему занятости через программы, где каждый карьерный шаг продуман.