Прямой эфир

Больницы Афганистана под угрозой закрытий. Из-за власти талибов страна не получит международную помощь

17 сентября 2021 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. Больницы в столице Афганистана могут не получить новые лекарства и необходимые медицинские принадлежности после установления власти талибов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Больницы Афганистана под угрозой закрытий. Из-за власти талибов страна не получит международную помощь-1

Такое заявление сделало руководство одной из больниц в Кабуле.  

Больницы Афганистана под угрозой закрытий. Из-за власти талибов страна не получит международную помощь-4

Сотни медицинских учреждений в стране находятся под угрозой закрытия, поскольку международные спонсоры, предоставляющие финансирование, больше не могут осуществлять помощь при власти «Талибана».  

Больницы Афганистана под угрозой закрытий. Из-за власти талибов страна не получит международную помощь-7

Помимо тяжелой экономической ситуации, людям необходимо бороться с засухой и пандемией COVID-19.  

Больницы Афганистана под угрозой закрытий. Из-за власти талибов страна не получит международную помощь-10

По данным ЮНИСЕФ, вакцинировано менее 4 % населения Афганистана, что говорит о большом риске распространения вируса.  

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Боливии пять часов тушили пожар на складе горючего
16 сентября 2021 16:03

В Боливии пять часов тушили пожар на складе горючего

Выпал град размером с мяч для гольфа. Юг Франции оказался не готов к непогоде
16 сентября 2021 16:01

Выпал град размером с мяч для гольфа. Юг Франции оказался не готов к непогоде

Врач, профессор, инженер. SpaceX впервые запустила на орбиту полностью гражданский экипаж
16 сентября 2021 12:19

Врач, профессор, инженер. SpaceX впервые запустила на орбиту полностью гражданский экипаж