Больницы Афганистана под угрозой закрытий. Из-за власти талибов страна не получит международную помощь

Новости Афганистана. Больницы в столице Афганистана могут не получить новые лекарства и необходимые медицинские принадлежности после установления власти талибов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление сделало руководство одной из больниц в Кабуле.

Сотни медицинских учреждений в стране находятся под угрозой закрытия, поскольку международные спонсоры, предоставляющие финансирование, больше не могут осуществлять помощь при власти «Талибана».

Помимо тяжелой экономической ситуации, людям необходимо бороться с засухой и пандемией COVID-19.