Больницы Афганистана под угрозой закрытий. Из-за власти талибов страна не получит международную помощь

Новости Афганистана. Больницы в столице Афганистана могут не получить новые лекарства и необходимые медицинские принадлежности после установления власти талибов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Больницы в столице Афганистана могут не получить новые лекарства и необходимые медицинские принадлежности после установления власти талибов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое заявление сделало руководство одной из больниц в Кабуле.
Сотни медицинских учреждений в стране находятся под угрозой закрытия, поскольку международные спонсоры, предоставляющие финансирование, больше не могут осуществлять помощь при власти «Талибана».
Помимо тяжелой экономической ситуации, людям необходимо бороться с засухой и пандемией COVID-19.
По данным ЮНИСЕФ, вакцинировано менее 4 % населения Афганистана, что говорит о большом риске распространения вируса.