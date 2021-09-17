Беженцам не хватает воды и еды. У границы США скопились тысячи граждан Гаити

Новости США. Тысячи мигрантов собрались под мостом, соединяющим штат Техас и Мексику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Тысячи мигрантов собрались под мостом, соединяющим штат Техас и Мексику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Импровизированный лагерь состоит в основном из гаитян, также присутствуют кубинцы и венесуэльцы.
Несмотря на то, что пограничный патруль США заявил о «безопасном, гуманном и упорядоченном процессе миграции», ситуация остается тяжелой. Многим беженцам не хватает воды и еды.
Большинство людей бегут из своих стран из-за бандитизма и отсутствия экономических перспектив.
Гаитянам и вовсе некуда вернуться. После землетрясения большинство домов было разрушено, многим пришлось жить на улицах без самого необходимого.