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Беженцам не хватает воды и еды. У границы США скопились тысячи граждан Гаити

17 сентября 2021 11:40
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Новости США. Тысячи мигрантов собрались под мостом, соединяющим штат Техас и Мексику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беженцам не хватает воды и еды. У границы США скопились тысячи граждан Гаити-1

Импровизированный лагерь состоит в основном из гаитян, также присутствуют кубинцы и венесуэльцы.  

Беженцам не хватает воды и еды. У границы США скопились тысячи граждан Гаити-4

Несмотря на то, что пограничный патруль США заявил о «безопасном, гуманном и упорядоченном процессе миграции», ситуация остается тяжелой. Многим беженцам не хватает воды и еды.  

Беженцам не хватает воды и еды. У границы США скопились тысячи граждан Гаити-7

Большинство людей бегут из своих стран из-за бандитизма и отсутствия экономических перспектив.  

Беженцам не хватает воды и еды. У границы США скопились тысячи граждан Гаити-10

Гаитянам и вовсе некуда вернуться. После землетрясения большинство домов было разрушено, многим пришлось жить на улицах без самого необходимого.  

# Беженцы # Фотофакт

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