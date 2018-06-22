Почти 400 туристов застряли в фуникулере в Швейцарии, поднимаясь к знаменитому вращающемуся ресторану

Новости Швейцарии. Около 400 человек застряли между небом и землей в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристы поднимались в фуникулере на гору Шилтхорн, где расположен знаменитый вращающийся ресторан.