Прямой эфир

Почти 400 туристов застряли в фуникулере в Швейцарии, поднимаясь к знаменитому вращающемуся ресторану

22 июня 2018 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швейцарии. Около 400 человек застряли между небом и землей в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристы поднимались в фуникулере на гору Шилтхорн, где расположен знаменитый вращающийся ресторан.

Почти 400 туристов застряли в фуникулере в Швейцарии, поднимаясь к знаменитому вращающемуся ресторану-1

В пути случилась поломка. Механизм остановился, и путешественники оказались в ловушке на огромной высоте.

Почти 400 туристов застряли в фуникулере в Швейцарии, поднимаясь к знаменитому вращающемуся ресторану-4

Чтобы эвакуировать людей спасателям пришлось задействовать четыре вертолета. Обошлось без пострадавших.

# ЧП # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин
22 июня 2018 08:15

В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин

В Риме представили самую раннюю из известных работу да Винчи
22 июня 2018 08:08

В Риме представили самую раннюю из известных работу да Винчи

В Азербайджане начнут проводить возрастную классификацию компьютерных игр
21 июня 2018 11:54

В Азербайджане начнут проводить возрастную классификацию компьютерных игр