Почти 400 туристов застряли в фуникулере в Швейцарии, поднимаясь к знаменитому вращающемуся ресторану

Новости Швейцарии. Около 400 человек застряли между небом и землей в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристы поднимались в фуникулере на гору Шилтхорн, где расположен знаменитый вращающийся ресторан.
Новости Швейцарии. Около 400 человек застряли между небом и землей в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристы поднимались в фуникулере на гору Шилтхорн, где расположен знаменитый вращающийся ресторан.
В пути случилась поломка. Механизм остановился, и путешественники оказались в ловушке на огромной высоте.
Чтобы эвакуировать людей спасателям пришлось задействовать четыре вертолета. Обошлось без пострадавших.