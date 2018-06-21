В Азербайджане начнут проводить возрастную классификацию компьютерных игр

Новости Азербайджана. Данная процедура предусмотрена законом «О защите детей от вредной информации», принятом в первом чтении парламентом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители должны будут маркировать изделия до поступления в продажу, а также до представления потребителю или размещения в интернете.