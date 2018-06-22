В Риме представили самую раннюю из известных работу да Винчи

Новости Италии. 21 июня в Италии была продемонстрирована самая ранняя подписанная работа Леонардо да Винчи – майолика архангела Гавриила.
По сведениям Ассоциации иностранной прессы в Риме, установление авторства плитки заняло около трёх лет. Портрет датируется 1471 годом. Получается, что да Винчи создал это произведение в 19 лет.
Эрнесто Солари, исследователь творчества Да Винчи, профессор:
Леонардо стремился достичь совершенства и выработать рецепт вечного искусства – во многом благодаря этому он выбрал майолику, которая позволяет сохранить яркость краски.
Размеры плитки составляют 20 на 20 см. Архангел Гавриил изображён в профиль, а под его нижней губой скрыт шифр художника.
Исследователи предполагают, что Леонардо наделил своего героя своими чертами лица. Об этом говорит и расшифрованная подпись, которая состоит из инициалов да Винчи, его года рождения, числа архангела Гавриила и года создания произведения.
Через некоторое время копия плитки будет выставлена в музее Леонардо да Винчи в Риме. Также там будет представлена копия машины, на которой, возможно, была создана майолика архангела Гавриила.
Дальнейшая судьба оригинала портрета пока не ясна, как и его стоимость. На данный момент эксперты называют самую раннюю из известных работ да Винчи бесценной.
Осенью прошлого года на аукционе была выставлена картина Леонардо «Спаситель мира».
Стартовая цена составила 100 миллионов долларов – подробнее здесь.