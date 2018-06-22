В Риме представили самую раннюю из известных работу да Винчи

Новости Италии. 21 июня в Италии была продемонстрирована самая ранняя подписанная работа Леонардо да Винчи – майолика архангела Гавриила.

По сведениям Ассоциации иностранной прессы в Риме, установление авторства плитки заняло около трёх лет. Портрет датируется 1471 годом. Получается, что да Винчи создал это произведение в 19 лет.

Эрнесто Солари, исследователь творчества Да Винчи, профессор:

Леонардо стремился достичь совершенства и выработать рецепт вечного искусства – во многом благодаря этому он выбрал майолику, которая позволяет сохранить яркость краски.

Размеры плитки составляют 20 на 20 см. Архангел Гавриил изображён в профиль, а под его нижней губой скрыт шифр художника.

Исследователи предполагают, что Леонардо наделил своего героя своими чертами лица. Об этом говорит и расшифрованная подпись, которая состоит из инициалов да Винчи, его года рождения, числа архангела Гавриила и года создания произведения.

Через некоторое время копия плитки будет выставлена в музее Леонардо да Винчи в Риме. Также там будет представлена копия машины, на которой, возможно, была создана майолика архангела Гавриила.

Дальнейшая судьба оригинала портрета пока не ясна, как и его стоимость. На данный момент эксперты называют самую раннюю из известных работ да Винчи бесценной.

Осенью прошлого года на аукционе была выставлена картина Леонардо «Спаситель мира».