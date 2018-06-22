В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин

Новости Греции. Еврогруппа согласовала условия выхода страны из третьей и последней программы финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для облегчения долгового бремени страны был принят пакет мер, предусматривающий продление на 10 лет сроков погашения кредитов. Будет выделен последний транш в размере 15 миллиардов евро Часть этой суммы пойдет на обслуживание долга Греции, другая – обеспечит резерв ликвидности до конца 2020 года.