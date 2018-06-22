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В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин

22 июня 2018 08:15
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Новости Греции. Еврогруппа согласовала условия выхода страны из третьей и последней программы финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин-1

Для облегчения долгового бремени страны был принят пакет мер, предусматривающий продление на 10 лет сроков погашения кредитов.

Будет выделен последний транш в размере 15 миллиардов евро

Часть этой суммы пойдет на обслуживание долга Греции, другая – обеспечит резерв ликвидности до конца 2020 года.

В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин-4


Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной, оказываемой странам еврозоны после недавнего международного финансового кризиса. За 8 лет Афины получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам. 

# Кризис в Греции # Фотофакт

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