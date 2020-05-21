Почти 40 градусов. В Израиле из-за аномальной жары погибли 2 человека

Новости Израиля. В Израиле из-за аномальной жары, которая держится уже почти неделю, погибли два человека, еще свыше тысячи пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне столбик термометра в центральной части страны достиг 40-градусной отметки.

21 мая температура воздуха составляет 34 градуса. Служба скорой помощи ежедневно получает сотни звонков. Граждане жалуются на слабость и головокружение. В зоне риска находятся дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями.