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Почти 40 градусов. В Израиле из-за аномальной жары погибли 2 человека

21 мая 2020 12:26
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Новости Израиля. В Израиле из-за аномальной жары, которая держится уже почти неделю, погибли два человека, еще свыше тысячи пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне столбик термометра в центральной части страны достиг 40-градусной отметки.

Почти 40 градусов. В Израиле из-за аномальной жары погибли 2 человека-1

21 мая температура воздуха составляет 34 градуса.

Служба скорой помощи ежедневно получает сотни звонков. Граждане жалуются на слабость и головокружение. В зоне риска находятся дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Почти 40 градусов. В Израиле из-за аномальной жары погибли 2 человека-4

Почти 40 градусов. В Израиле из-за аномальной жары погибли 2 человека-6

Отметим, жара спровоцировала также лесные пожары в стране. Борьбу с возгораниями ведут десятки спасательных бригад.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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