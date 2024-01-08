Почти 250 человек остаются под завалами после землетрясений в Японии. Экстренные службы продолжают работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 250 человек остаются под завалами после землетрясений в Японии. Экстренные службы продолжают работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент без воды и электричества остаются жители более 50 тысяч домов.
1 января в центральной части страны произошла серия подземных толчков магнитудой 7,6. Власти прилагают все усилия для ликвидации последствий.