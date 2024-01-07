Напряжение между КНДР и Южной Кореей резко выросло. Чем это опасно для Украины?

Международная повестка в начале 2024-го выглядит еще более воинственной по сравнению с 2023-м. На неделе состоялся обмен «любезностями» между КНДР и Южной Кореей. Сеул заявил, что якобы северокорейские военные обстреляли морскую буферную зону между двумя государствами. В ответ в регионе прошли южнокорейские военные учения, которых не было с 2018 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но напряжение на полуострове в последнее время резко выросло. Очевидно, что причин для этого несколько. Главная в том, что Южная Корея продает вооружения в Восточную Европу. Страна заработала на украинском кризисе более 15 миллиардов долларов. На эти деньги поляки закупили новые танки (которые, кстати, стоят и у наших границ), артустановки и самолеты, а старые системы передали Киеву. Кроме того, южнокорейцы поставили Украине около миллиона артиллерийских снарядов. Больше, чем вся Европа. Это так называемые косвенные поставки: снаряды сначала передавали в США, а затем на базы в Германии и Польше, откуда те попадали в Украину.

Таким образом Южная Корея стала прямым участником украинского конфликта, и со стороны России было логичным шагом поддержать ее противника – КНДР. С Пхеньяна сняли санкции, и начались закупки оружия, в первую очередь артиллерийских снарядов для советских систем, которые использует Россия в СВО.