Прямой эфир

Напряжение между КНДР и Южной Кореей резко выросло. Чем это опасно для Украины?

07 января 2024 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международная повестка в начале 2024-го выглядит еще более воинственной по сравнению с 2023-м. На неделе состоялся обмен «любезностями» между КНДР и Южной Кореей. Сеул заявил, что якобы северокорейские военные обстреляли морскую буферную зону между двумя государствами. В ответ в регионе прошли южнокорейские военные учения, которых не было с 2018 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Напряжение между КНДР и Южной Кореей резко выросло. Чем это опасно для Украины? -1

Но напряжение на полуострове в последнее время резко выросло. Очевидно, что причин для этого несколько. Главная в том, что Южная Корея продает вооружения в Восточную Европу. Страна заработала на украинском кризисе более 15 миллиардов долларов. На эти деньги поляки закупили новые танки (которые, кстати, стоят и у наших границ), артустановки и самолеты, а старые системы передали Киеву. Кроме того, южнокорейцы поставили Украине около миллиона артиллерийских снарядов. Больше, чем вся Европа. Это так называемые косвенные поставки: снаряды сначала передавали в США, а затем на базы в Германии и Польше, откуда те попадали в Украину.

Таким образом Южная Корея стала прямым участником украинского конфликта, и со стороны России было логичным шагом поддержать ее противника – КНДР. С Пхеньяна сняли санкции, и начались закупки оружия, в первую очередь артиллерийских снарядов для советских систем, которые использует Россия в СВО.

Напряжение между КНДР и Южной Кореей резко выросло. Чем это опасно для Украины? -4

При этом российское руководство понимает, что у Запада сейчас нет свободных мощностей, чтобы производить оружие для ВСУ. И если на Корейском полуострове замаячит угроза военного конфликта, Сеул будет вынужден производить резервы оружия для себя, а польские и украинские контракты отложит в долгий ящик. Так что кризис будет углубляться, а мораль сей басни такова: тот, кто помогает поджигать чужой дом, получит пожар и в собственном.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Как будут развиваться события на Ближнем Востоке и чего ждать от выборов в США и России? Прогнозы на 2024-й
07 января 2024 17:18

Как будут развиваться события на Ближнем Востоке и чего ждать от выборов в США и России? Прогнозы на 2024-й

Температуру батарей в Москве подняли до максимума из-за аномальных морозов
07 января 2024 14:32

Температуру батарей в Москве подняли до максимума из-за аномальных морозов

В Латвии почти 30% школьников хотя бы раз в месяц подвергаются насилию
07 января 2024 14:31

В Латвии почти 30% школьников хотя бы раз в месяц подвергаются насилию