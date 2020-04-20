Российская академия наук: «Можно сейчас открыть детские дошкольные учреждения и школы»

Николай Филатов, заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток Российской академии наук:

Я считаю, что можно сейчас открыть детские дошкольные учреждения и школы. Дело в том, что эти контингенты не болеют, они природно защищены. Сегодня у них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет и дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет.