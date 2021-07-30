Борт способен набирать 2,5 тонны из любого водоёма. МЧС Беларуси продолжает ликвидировать лесные пожары в Турции

Новости Беларуси. Белорусские спасатели продолжают тушить лесные пожары в Турции, в частности в районе Мармариса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушный борт Ми-8 МЧС оснащен специальной системой забора и слива воды. Он способен набирать 2,5 тонны из любого водоема. За 29 июля вертолет три раза подходил к очагам пожара. 30 июля с самого утра работа продолжилась.

Напомним, лесные пожары в конце июля вспыхнули по всей Турции. Пламя добралось и до туристической провинции Анталья. Всего от огненной стихии пострадали более 40 населенных пунктов.