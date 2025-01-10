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Почта Польши проведёт массовые сокращения – свыше 8,5 тыс. человек лишатся работы

10 января 2025 08:08
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Новый год начался в Польше с волны массовых увольнений. Причем она накрыла не только маленькие частные предприятия, но и крупные государственные компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие, например, как польская почта.

Почта Польши проведёт массовые сокращения – свыше 8,5 тыс. человек лишатся работы-2

Ее руководство заявило о начале масштабных сокращений сотрудников. В ближайшее время лишатся работы более 8,5 тысяч человек. Причиной таких жестких мер стали финансовые трудности, которые испытывает национальный почтовый оператор. При этом первоначально планировалось уволить почти 10 тысяч работников. 

В знак протеста против массовых сокращений профсоюзы пригрозили провести масштабную забастовку. Также некоторые сотрудники промышленных предприятий вместо новогодних поздравлений уже получили уведомления об увольнении. В Польше закрылась обувная фабрика. Хозяева предприятия приняли такое решение из-за невозможности работать в новых экономических условиях. В одночасье на улице оказались около 200 человек, да еще и без выплаченной за прошлый месяц зарплаты.

# Новости Польши # Международная политика # Кризис в ЕС

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