США введут санкции против Международного уголовного суда в Гааге

Вашингтон стали сильно раздражать разнузданная деятельность судей и следователей суда, которые направо и налево раздают ордеры на задержание высокопоставленных политиков и даже президентов. Последней каплей стало решение МУС арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. США пытаются несколько охладить пыл гаагских деятелей. Теперь за любые попытки расследования, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников, последует наказание. В частности – отказ в выдаче виз судьям и следователям международного уголовного суда.

Должностным лицам МУС, которые уже находятся в Америке, грозит депортация. Это не первая попытка США ввести санкции против Международного уголовного суда. Палата представителей, возглавляемая республиканцами, приняла этот законопроект еще в июне 2024-го, но он так и не был рассмотрен в сенате, который в то время находился под контролем демократического большинства.