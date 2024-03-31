Болгария и Румыния стали членами Шенгенской зоны, но есть ограничения

Болгария и Румыния 31 марта официально присоединились к Шенгенской зоне, но пока только частично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане этих стран смогут беспрепятственно пересекать воздушные и морские границы ЕС, а вот контроль на наземных пропускных пунктах пока сохранится. Такое решение приняли из-за обеспокоенности, что Румыния и Болгария не справляются с потоком нелегальных мигрантов. Однако руководство стран намерено урегулировать ситуацию, чтобы добиться полной свободы передвижений для своих граждан по территории ЕС.