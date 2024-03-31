Как минимум 30 единиц оружия и техники украдено с британских военных баз за 5 лет – об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей Минобороны страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что королевские войска потеряли два штурмовых пулемета, несколько ракетных установок, штурмовые винтовки, автоматы и пистолеты. Пока чиновники заявляют, что гражданам нечего опасаться, военные не знают о местонахождении орудий и об их боеготовности. Правоохранители уже начали расследование по факту пропаж, но ни одна из единиц техники пока не была найдена.

Такие случаи показывают неподготовленность и разобщенность британской армии, что ставит под сомнение планы «Даунинг-стрит» и «Форин-офис» о вступлении в прямой вооруженный конфликт в Украине.