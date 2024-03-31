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Батарейки NASA от марсианской миссии нашли в трофейных дронах ВСУ

31 марта 2024 14:31
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В украинских FPV-дронах обнаружили батареи, аналогичные марсианским, которые использует NASA. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

Он отмечает, что эти дорогие батареи, как предполагается, были поставлены для эксплуатации беспилотников в условиях зимы. Кроме этого, в дронах были найдены сплавы алюминия, которые используются в космической программы США. Кузякин предполагает, что такие беспилотники были предоставлены Украине в начале конфликта именно американцами.

ЦКБР постоянно проводит анализ беспилотных летательных аппаратов, получая из этого полезную информацию. ЦКБР рассматривает все аспекты применения БПЛА в бою, включая подготовку, эффективное применение и выпуск беспилотников.

# Международная политика

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