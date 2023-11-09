Почему Украину не примут в ЕС? Честный ответ политолога Скубченко

Надежда Сасс, СТВ: Весной 2024-го будет 25 лет с момента бомбежки Югославии НАТО. Никто не наказан. Все получили то, ради чего это затевалось. Мы движемся к тому, что и ситуация в Украине не будет иметь конкретный финал, где одна сторона понесет наказание.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Александр Скубченко, украинский политолог:

Украина не станет членом ЕС. Чтобы государство стало членом ЕС, оно должно подписать протокол об отсутствии разногласий с каждым государством – членом ЕС. А у венгров есть претензии по языкам нацменьшинств. Уже слышал заявления из Нидерландов от политиков о том, что в Украине преследование Украинской православной церкви, запрет русского языка. Там очень много разногласий, от которых Украина должна отказаться. А кто им мешает это сделать сейчас, если вы хотите в Европу? Украина при политике Зеленского никогда в жизни не откажется от политики русофобства, а с этим в Европу не примут.

Мы вот вспомнили Югославию. А почему никого не осудили? Там был создан трибунал по бывшей Югославии, на самом деле это было судилище. Это была религиозная резня, заходили мусульманские гвардии, вырезали целы села христианские. Запад этого не видел. То же самое по Украине. Зеленский сейчас декларирует границы 1991 года. Я помню Украину 1991 года, 52 миллиона населения, одна из самых огромных в промышленном потенциале. Сейчас этого нет, только русофобия. Зачем ему границы? Бюджет Украины на 2024 год – 3,6 миллиардов, дефицит бюджета – 2,1 триллиона, больше половины. Зачем границы 1991 года, если ты не можешь содержать то, что осталось?

Я прекрасно понимаю почему. Потому что у Зеленского на столе лежали Минские соглашения. По ним не надо было воевать, он просто должен был их исполнить. Даже ДНР и ЛНР по этим соглашениям были бы под суверенитетом Украины. Сейчас минус еще четыре региона. За что все воюют? За условия мира, которые были лучше, чем те, которые существовали до начала войны.

Читайте также:

Политолог: «ЕС сейчас – это колония Америки». Как США заставляют Европу спонсировать Украину

Ласло Торочкай: Венгры не могут принять, что наша экономика будет разрушаться на благо Украины

Ференц Элмеси: Европейцы не хотят поддерживать Украину после неудачного контрнаступления