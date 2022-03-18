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«Почему сюда прилетело, без понятия». Сотрудник службы безопасности о взрывах

18 марта 2022 19:24
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что конфликт в Украине не должен выйти за пределы страны. Однако на фоне этих заявлений Запад продолжает «накачивать» националистов и ВСУ вооружением, а теперь еще и деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне ЕС перевел Киеву 300 миллионов евро. При этом Москва не раз говорила, что европейские поставщики оружия в Украину станут законной целью российских военных. Провокации Запада становятся все опаснее, как и ракеты, которые украинские националисты бесконтрольно запускают по городам Донбасса.

Хронология 23-го дня конфликта в материале Сергея Шуманского.

Эта ночь уже традиционно не была спокойной для жителей Донбасса. По поселку возле Горловки ВСУ 10 раз прошлись «Градом». Четыре мирных жителя погибли в результате обстрела жилого дома в Донецке. А это кадры из Кировского района города. В 7:35 утра украинские снаряды разорвались рядом со зданием администрации местного рынка. Погибли четыре женщины.

«Почему сюда прилетело, без понятия». Сотрудник службы безопасности о взрывах-1

Геннадий Сторожук, сотрудник службы безопасности ГП «Рынки Донбасса»:
Две женщины – сотрудники рынка, контролеры-кассиры, которые выходили на работу с кассовыми аппаратами, в этот момент пролетел снаряд. Не знаю, какой калибр. Почему сюда прилетело, без понятия, рядом ни воинских частей, ни общежитий с военными.

Басурин: «В результате украинской агрессии 18 мирных граждан получили ранения» – подробнее здесь.

# Международная политика # Геннадий Сторожук # Сергей Шуманский # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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