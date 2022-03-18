«Почему сюда прилетело, без понятия». Сотрудник службы безопасности о взрывах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что конфликт в Украине не должен выйти за пределы страны. Однако на фоне этих заявлений Запад продолжает «накачивать» националистов и ВСУ вооружением, а теперь еще и деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне ЕС перевел Киеву 300 миллионов евро. При этом Москва не раз говорила, что европейские поставщики оружия в Украину станут законной целью российских военных. Провокации Запада становятся все опаснее, как и ракеты, которые украинские националисты бесконтрольно запускают по городам Донбасса.

Хронология 23-го дня конфликта в материале Сергея Шуманского.

Эта ночь уже традиционно не была спокойной для жителей Донбасса. По поселку возле Горловки ВСУ 10 раз прошлись «Градом». Четыре мирных жителя погибли в результате обстрела жилого дома в Донецке. А это кадры из Кировского района города. В 7:35 утра украинские снаряды разорвались рядом со зданием администрации местного рынка. Погибли четыре женщины.