Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что конфликт в Украине не должен выйти за пределы страны. Однако на фоне этих заявлений Запад продолжает «накачивать» националистов и ВСУ вооружением, а теперь еще и деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по территории ДНР и ЛНР более сотни снарядов и мин. В том числе используя тяжелую артиллерию. При поддержке российских войск силы ЛНР освободили уже более 90 % территории республики. Успешное наступление продолжают и военные ДНР. Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль народной милиции. В самом городе националистов блокируют, а при оказании малейшего сопротивления уничтожают. Разговаривать с террористами больше никто не намерен.