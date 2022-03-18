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Басурин: «В результате украинской агрессии 18 мирных граждан получили ранения»

18 марта 2022 19:27
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что конфликт в Украине не должен выйти за пределы страны. Однако на фоне этих заявлений Запад продолжает «накачивать» националистов и ВСУ вооружением, а теперь еще и деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по территории ДНР и ЛНР более сотни снарядов и мин. В том числе используя тяжелую артиллерию. При поддержке российских войск силы ЛНР освободили уже более 90 % территории республики. Успешное наступление продолжают и военные ДНР. Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль народной милиции. В самом городе националистов блокируют, а при оказании малейшего сопротивления уничтожают. Разговаривать с террористами больше никто не намерен.

Басурин: «В результате украинской агрессии 18 мирных граждан получили ранения»-1

Эдуард Басурин, замначальника управления народной милиции ДНР:
За прошедшие сутки противник выпустил более 150 снарядов и мин калибром 122 миллиметра, 120 и 82. Под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии 18 мирных граждан получили ранения.

«Почему сюда прилетело, без понятия». Сотрудник службы безопасности о взрывах – подробнее здесь.

# Международная политика # Эдуард Басурин # Сергей Шуманский # Фотофакт

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