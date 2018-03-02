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Спасатели долго не могли попасть в здание. Подробности пожара в наркодиспансере в Баку

02 марта 2018 08:21
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Новости Азербайджана. В столице Азербайджана сгорело здание наркодиспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте работают медики и сотрудники МЧС.

Спасатели долго не могли попасть в здание. Подробности пожара в наркодиспансере в Баку-1

Спасатели долго не могли попасть в здание. Подробности пожара в наркодиспансере в Баку-3

Известно об одном погибшем. Предварительно, это пациент клиники. Количество пострадавших уточняется.

Спасатели долгое время не могли попасть внутрь. Ситуацию усугублял сильный ветер. Только спустя некоторое время удалось эвакуировать людей. Спасены как минимум 30 человек.

Работы на месте ЧП продолжаются. Предположительно, несколько пациентов не успели покинуть здание.

# Пожар # Фотофакт

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