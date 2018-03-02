В Мексике на огромной скорости перевернулся микроавтобус: 7 человек погибли, 11 – пострадали, в том числе 2 детей

Новости Мексики. Не менее семи человек погибли в результате ДТП в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на востоке центральной части страны.

По неизвестным пока причинам микроавтобус на огромной скорости вылетел с дороги и перевернулся. Прибывшие к месту происшествия медики госпитализировали 11 человек с различными травмами. Среди них оказались двое детей. Причины ДТП устанавливаются.

Специалисты рассматривают две версии случившегося: технические неполадки и несоблюдение правил дорожного движения.