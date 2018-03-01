В Москве задержали мужчину, который незаконно использовал экзотических животных для фотосъемок

Новости Россия. В российской столице задержан мужчина, который незаконно использовал экзотических животных для фотосъемки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Россия. В российской столице задержан мужчина, который незаконно использовал экзотических животных для фотосъемки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информацию о своих услугах правонарушитель размещал в интернете. В частности, желающие могли сделать снимок с двухмесячным львенком. Как сообщили в полиции, соответствующих документов у мужчины не было.
В отношении фигуранта составлен административный протокол по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Дикую кошку передали в центр реабилитации, где о ней позаботятся специалисты.