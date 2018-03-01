Прямой эфир

В Москве задержали мужчину, который незаконно использовал экзотических животных для фотосъемок

01 марта 2018 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Россия. В российской столице задержан мужчина, который незаконно использовал экзотических животных для фотосъемки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве задержали мужчину, который незаконно использовал экзотических животных для фотосъемок-1

Информацию о своих услугах правонарушитель размещал в интернете. В частности, желающие могли сделать снимок с двухмесячным львенком. Как сообщили в полиции, соответствующих документов у мужчины не было.

В Москве задержали мужчину, который незаконно использовал экзотических животных для фотосъемок-4

В отношении фигуранта составлен административный протокол по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Дикую кошку передали в центр реабилитации, где о ней позаботятся специалисты.

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нидерландах задержали партию кокаина из Колумбии на 170 миллионов евро
01 марта 2018 14:10

В Нидерландах задержали партию кокаина из Колумбии на 170 миллионов евро

Скандальный закон о Холокосте отправлен на рассмотрение конституционного суда Польши
01 марта 2018 14:09

Скандальный закон о Холокосте отправлен на рассмотрение конституционного суда Польши

В Париже 13 человек пострадали из-за пожара в жилом доме
01 марта 2018 14:08

В Париже 13 человек пострадали из-за пожара в жилом доме