Прямой эфир

Нападение на приемную управления ФСБ в Хабаровске: кадры с места событий

21 апреля 2017 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Вооруженное нападение совершено на управление Федеральной Службы Безопасности России в Хабаровске. Злоумышленник вошел в здание и, не пересекая установленную зону технического контроля, открыл беспорядочный огонь. Погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей. Еще один ранен.

Нападавшего ликвидировали. Его личность уже установлена – это житель Хабаровского края 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе. Сейчас место происшествия и две ближайшие улицы оцеплены. Ведутся оперативно-следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Париж приходит в себя после теракта на Елисейских полях: с улицы снято оцепление
21 апреля 2017 13:14

Париж приходит в себя после теракта на Елисейских полях: с улицы снято оцепление

Во Франции допрашивают трех человек из окружения «парижского стрелка»
21 апреля 2017 10:29

Во Франции допрашивают трех человек из окружения «парижского стрелка»

Из-за снежного циклона в Молдове объявлено чрезвычайное положение
21 апреля 2017 10:19

Из-за снежного циклона в Молдове объявлено чрезвычайное положение