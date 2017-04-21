Нападение на приемную управления ФСБ в Хабаровске: кадры с места событий

Новости России. Вооруженное нападение совершено на управление Федеральной Службы Безопасности России в Хабаровске. Злоумышленник вошел в здание и, не пересекая установленную зону технического контроля, открыл беспорядочный огонь. Погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей. Еще один ранен.

Нападавшего ликвидировали. Его личность уже установлена – это житель Хабаровского края 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе. Сейчас место происшествия и две ближайшие улицы оцеплены. Ведутся оперативно-следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.