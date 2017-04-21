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Париж приходит в себя после теракта на Елисейских полях: с улицы снято оцепление

21 апреля 2017 13:14
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Новости Франции. С Елисейских полей в Париже после вечернего теракта снято оцепление. Станции метро, которые были закрыты в целях безопасности, вновь принимают посетителей. Город постепенно приходит в себя.

На данный момент известно: устроивший нападение террорист – 39-летний гражданин Франции. Он отсидел 15 лет за схожее преступление и, вероятно, страдал серьезным психическим заболеванием. Предположение о том, что его сообщником является бельгиец, не подтвердилось. Мужчина сам пришел в отделение полиции в бельгийском Антверпене и заявил о непричастности. По делу о стрельбе задержаны три человека из окружения «парижского стрелка». Их допрашивают.

Атака на полицейский патруль произошла минувшим вечером. В результате перестрелки погиб один из правоохранителей. Еще двое госпитализированы. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Париже

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