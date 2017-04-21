Появится ли в Беларуси обязательный отцовский отпуск: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Мужчина в декрете: отдых или испытание? Может ли в Беларуси появиться обязательный «папин отпуск»? И способен ли отец заменить мать? Это обсуждали в программе «Открытый разговор» руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей» Олег Бакулин и советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Пасканная.
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