Прямой эфир

Появится ли в Беларуси обязательный отцовский отпуск: «Открытый разговор»

21 апреля 2017 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мужчина в декрете: отдых или испытание? Может ли в Беларуси появиться обязательный «папин отпуск»? И способен ли отец заменить мать? Это обсуждали в программе «Открытый разговор» руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей» Олег Бакулин и советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Пасканная. 

Декретный отпуск для отца: может ли он при этом работать и какие права имеет?

На какой работе отцу не дадут декретный отпуск вместо матери?

«Папа 2 года один воспитывал ребёнка, а как мама опомнилась – суд его отобрал». Дискриминация отцов?

В Беларуси может появиться обязательный «папин отпуск»

«Папин отпуск» в Беларуси: будет ли оплачиваемым?

На какой период будут предоставлять «папин отпуск»?

Может ли мама оформить декретный отпуск на одного ребёнка, а папа – на второго?

А также в программе рассказали:

Побыть с малышом всей семьёй: в Польше и Исландии папам новорождённых дают оплачиваемые отпуска

# общество # Трудовые отношения

Другие новости рубрики

Все новости
Очень довольны, что можем приехать вот так без визы: 10-тысячным туристом в Гродно стала жительница Литвы
21 апреля 2017 17:28

Очень довольны, что можем приехать вот так без визы: 10-тысячным туристом в Гродно стала жительница Литвы

Синоптики рекомендуют одеваться теплее: какая погода в столице ожидается на выходных?
21 апреля 2017 17:27

Синоптики рекомендуют одеваться теплее: какая погода в столице ожидается на выходных?

В главных парках страны открыли сезон аттракционов
21 апреля 2017 17:18

В главных парках страны открыли сезон аттракционов