Страны ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ

На заседании Совета ЕС по экономике и финансам министрам Евросоюза не удалось прийти к соглашению о передаче в Украину замороженных активов российского Центробанка. По словам еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, у некоторых государств сохраняется беспокойство. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала три возможных источника финансирования: общеевропейская ссуда под залог бюджета ЕС, займы и ассигнования от отдельных стран, а также использование российских активов. Наиболее реальным вариантом Еврокомиссия считает так называемый «репарационный кредит» за счет средств Центробанка России, который даст возможность быстро покрыть потребности Киева без серьезной нагрузки на бюджеты стран ЕС.

Обсуждается размер около 140 миллиардов евро, но Бельгия выступает против, опасаясь правовых последствий. Москва предупреждает о возможных ответных мерах. После развязывания конфликта ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских резервов, из которых более 200 миллиардов находятся в ЕС, в первую очередь на счетах бельгийской системы Euroclear.

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