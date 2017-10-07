По всей Испании готовятся марши в поддержку единства страны

Новости Испании. Демонстрации запланированы на сегодня в столице и других городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Демонстрации запланированы на сегодня в столице и других городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По окончательным результатам плебисцита, проведённого в автономии в минувшее воскресенье, за отделение региона проголосовали 90 % жителей. Несмотря на запрет Конституционного суда, парламент Каталонии намерен в начале следующей недели объявить о независимости.