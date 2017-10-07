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По всей Испании готовятся марши в поддержку единства страны

07 октября 2017 12:26
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Новости Испании. Демонстрации запланированы на сегодня в столице и других городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей Испании готовятся марши в поддержку единства страны-1

По окончательным результатам плебисцита, проведённого в автономии в минувшее воскресенье, за отделение региона проголосовали 90 % жителей. Несмотря на запрет Конституционного суда, парламент Каталонии намерен в начале следующей недели объявить о независимости.

По всей Испании готовятся марши в поддержку единства страны-3

 

# Протесты в Испании # Фотофакт

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